L' Orologiaio di Palazzo Caracciolo

In Italia, si tramanda tra gli amministratori pubblici un’arte antica che consiste nel realizzare un’operazione e descriverla come se fosse un’altra. Questa pratica, considerata nobilissima, si trasmette di generazione in generazione e riguarda la capacità di presentare le azioni in modo diverso rispetto alla realtà. La tradizione si lega a tecniche che coinvolgono la comunicazione e la percezione pubblica di interventi e decisioni amministrative.

In Italia esiste un'arte antica e nobilissima che si tramanda di generazione in generazione tra gli amministratori pubblici: l'arte di fare una cosa e spiegarla come se fosse un'altra. Non è bugia — sia chiaro. È interpretazione creativa della realtà, disciplina olimpionica praticata con.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Palazzo Caracciolo si rinnova: nuova veste per la sala consiliareAl via il restyling dell'aula "Pietro Foglia" mentre si insedia il nuovo Consiglio Provinciale di Avellino eletto il 16 marzo scorso La sala... Palazzo Caracciolo, al via la corsa: Buonopane indice le elezioniTempo di lettura: 3 minutiSi apre ufficialmente la corsa per la guida della Provincia di Avellino. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L'Orologiaio di Palazzo Caracciolo; L’Invito – Alessio Conti; Milano Design Week 2026, cosa vedere? Installazioni e mostre del Fuorisalone: guida agli eventi da non perdere. «Tempo prezioso»: una mostra al Tarì con gli orologi restaurati di Palazzo RealeÈ l'ora di riscoprire gli orologi di Palazzo Reale. A Napoli ce ne sono ventisei nell’appartamento di etichetta, che compongono la collezione storica, tutti pezzi funzionanti anche grazie ai mecenati, ... ilmattino.it Sara' anche una mia fissazione , ma era una clausola del Dott. Maseri la cessione del palazzo all'Universita' a patto che si aprisse il parco alla popolazione udinese. L'Universita' si e' piazzata subito nel meraviglioso palazzo palladiano , il parco....ora leggo ch - facebook.com facebook