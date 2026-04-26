Palazzo Caracciolo al via la corsa | Buonopane indice le elezioni

Inizia ufficialmente la competizione per la guida della Provincia di Avellino, con il presidente della Regione che ha indetto le elezioni. Il processo si apre con la convocazione ufficiale e la definizione delle date per le consultazioni. Le candidature saranno presentate nei prossimi giorni, mentre le modalità di voto e le tempistiche saranno comunicate dagli uffici competenti. La campagna elettorale si prepara a coinvolgere i diversi attori politici del territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Si apre ufficialmente la corsa per la guida della Provincia di Avellino. Domani il presidente uscente, Rizieri Buonopane, formalizzerà la convocazione delle elezioni per il rinnovo della presidenza di Palazzo Caracciolo, avviando così un percorso che condurrà al voto nelle prossime settimane, in coincidenza con la scadenza del suo mandato fissata per l’11 giugno. L’annuncio, comunicato direttamente ai consiglieri e ai partiti, rappresenta il passaggio istituzionale che dà il via a una fase politica delicata e ricca di interrogativi. Dal momento dell’indizione, infatti, decorreranno almeno quaranta giorni necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Palazzo Caracciolo, al via la corsa: Buonopane indice le elezioni Notizie correlate La Provincia di Avellino torna al voto, liste e candidati al Consiglio di Palazzo CaraccioloSi è chiuso il termine per la presentazione delle liste che concorreranno alla formazione del Consiglio provinciale di Avellino. Il presidente palestinese Abu Mazen indice le prime elezioni del “parlamento” dell’OlpIl presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas, conosciuto anche come Abu Mazen, ha indetto le prime elezioni del “parlamento”... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’arte torna negli hotel di Napoli: nuove mostre tra de Bonart Naples e Palazzo Caracciolo - Napoli Village; Il carcere oltre le sbarre: esperti a confronto a Palazzo Caracciolo; Oltre le Sbarre, a Palazzo Caracciolo il convegno sull’istruzione come ponte verso la libertà; VI Congresso Provinciale della Fap Acli Benevento. L’arte torna negli hotel di Napoli: nuove mostre tra de Bonart Naples e Palazzo CaraccioloCon questo programma espositivo il Caracciolo Hospitality Group conferma la volontà di rendere i propri hotel spazi culturali aperti alla città, dove arte ... napolivillage.com Palazzo Caracciolo Naples, due rassegne tra cinema e jazzNel cuore di Napoli, Palazzo Caracciolo Naples Hilton Affiliate si conferma nuovo hub culturale aperto al pubblico, capace di raccontare la città attraverso le arti, la musica e il cinema. Gioiello ... ilmattino.it A Palazzo Caracciolo si torna alle urne per l'elezione del presidente della Provincia. Ad annunciarlo con un messaggio a partiti e consiglieri lo stesso presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane - facebook.com facebook