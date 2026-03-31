Palazzo Caracciolo si rinnova | nuova veste per la sala consiliare
Al via il restyling dell'aula "Pietro Foglia" mentre si insedia il nuovo Consiglio Provinciale di Avellino eletto il 16 marzo scorso La sala consiliare "Pietro Foglia" di Palazzo Caracciolo è al centro di un intervento di riqualificazione avviato a stretto giro dal rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino, sancito dalle urne il 16 marzo scorso. A dirigere i lavori è l'architetto Eunice Colella. I dodici consiglieri proclamati dall'ufficio elettorale troveranno dunque un'aula completamente rinnovata ad accogliere i loro lavori. La nuova composizione del parlamentino irpino vede rappresentate cinque forze politiche: il... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Palazzo Caracciolo Naples, Italy. This where I spent my birthday. Champagne compliments of the hotel
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Palazzo Caracciolo Naples, due rassegne tra cinema e jazzNel cuore di Napoli, Palazzo Caracciolo Naples Hilton Affiliate si conferma nuovo hub culturale aperto al pubblico, capace di raccontare la città attraverso le arti, la musica e il cinema. Gioiello ... ilmattino.it
Easter in Naples is made of rituals, flavours and shared moments. This year, Palazzo Caracciolo Naples celebrates it with an Easter Lunch rooted in tradition, and a Casatiello masterclass to learn, taste and take home a piece of Naples. - La Pasqua a Napoli è facebook