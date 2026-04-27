L' Oratorio serpottiano di Santa Cita | visita esoterica sulla nobiltà di spada in Sicilia

L'Oratorio serpottiano di Santa Cita in Sicilia rappresenta un esempio di associazione religiosa e sociale di rilievo. La Compagnia del Santissimo Sacramento, molto stimata, era tra le più prestigiose in regione e attrasse numerosi nobili desiderosi di farne parte. Questa realtà si inserisce nel panorama storico delle confraternite che operavano nel territorio, svolgendo funzioni religiose e sociali di rilievo tra i nobili siciliani.

La Compagnia del Santissimo Sacramento in Sicilia era tra le più prestigiose associazioni a carattere religioso e sociale alla quale un nobile aspirava di appartenere. In Sicilia questa e altre compagnie (le Compagnie della Pace, della Carità, dei Bianchi) hanno assunto il carattere di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sold out per l'inaugurazione della nuova stagione concertistica di Musicamente all'oratorio di Santa CitaUn programma incentrato su Bach con ospiti il soprano Martina Licari, il basso Ugo Guagliardo, insieme all’Arianna Art Ensemble Grande successo e... La stagione concertistica dell'associazione MusicaMente: all'Oratorio Santa Cita lo Stabat Mater di PergolesiProsegue la stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo, con il suo terzo appuntamento, in programma domenica 12 aprile, alle 19,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Torna Amici del Libro, quinta edizione all’oratorio di Santa CitaDal 4 marzo al 21 maggio Palermo torna a celebrare la parola scritta con la quinta edizione di Amici del Libro, la rassegna organizzata dall’associazione Retablo in sinergia con la Fondazione Riv, ... msn.com Jennifer Schittino e Aurora Bruno nello Stabat Mater di Pergolesi all'Oratorio di Santa Cita a PalermoDomenica 12 aprile (alle ore 19:00), JENNIFER SCHITTINO e AURORA BRUNO, accompagnate dall'ARIANNA ART ENSEMBLE, saranno all'Oratorio di Santa Cita a Palermo con un capolavoro di intensa spiritualità e ... guidasicilia.it