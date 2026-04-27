L'omicidio di Raffaele Cinque a Poggioreale testimoni minacciati con la pistola rovente

Un'ordinanza della Polizia di Stato ha ricostruito oggi l'agguato che ha portato alla morte di Raffaele Cinque, avvenuto a gennaio 2024 nel suo domicilio nel quartiere Poggioreale. Durante le indagini, alcuni testimoni sono stati minacciati con una pistola calda, nel tentativo di scoraggiare la loro collaborazione. La ricostruzione si basa su dichiarazioni e elementi raccolti dagli investigatori nelle ultime settimane.

Nell'ordinanza eseguita oggi dalla Polizia di Stato la ricostruzione dell'agguato contro Raffaele Cinque, ucciso a casa sua, quartiere Poggioreale, nel gennaio 2024.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio Raffaele Cinque a Poggioreale: tre arresti per l’agguato del 21 gennaio 2024Polizia di Stato esegue ordinanza cautelare in carcere: tre indagati per omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo di armi Su delega del... Napoli, arrestati tre pluripregiudicati per l'omicidio di Raffaele CinqueDalle prime luci dell’alba, è in corso un’operazione della polizia di stato nei confronti di tre soggetti pluripregiudicati, gravemente indiziati del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, tre arresti per l’omicidio di Raffaele Cinque: si lanciò dal balcone dopo un agguato in casa; L'omicidio di Raffaele Cinque, arrestati tre pluripregiudicati; Camorra, tre arresti per l'omicidio di Raffaele Cinque; Omicidio di Raffaele Cinque a Napoli, arrestati tre pluripregiudicati. L’omicidio di Raffaele Cinque a Poggioreale, testimoni minacciati con la pistola roventeNell'ordinanza eseguita oggi dalla Polizia di Stato la ricostruzione dell'agguato contro Raffaele Cinque, ucciso a casa sua, quartiere Poggioreale, nel ... fanpage.it Napoli, omicidio Raffaele Cinque; poker con delitto nel fortino del clan: «Giocavamo a carte, poi i killer hanno bussato»Poker con delitto. L’omicidio di Raffaele Cinque sarebbe stato preceduto da una circostanza piuttosto singolare: una partita a carte iniziata a notte fonda e andata avanti fino alle ... ilmattino.it Napoli, omicidio Raffaele Cinque; poker con delitto nel fortino del clan: «Giocavamo a carte, poi i killer hanno bussato» - facebook.com facebook