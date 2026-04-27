Lombardia sotto l’allerta | temporali e vento colpiscono le valli

Lunedì 27 aprile, la Lombardia è stata colpita da un’allerta gialla per temporali e vento, interessando le valli della regione. Le previsioni indicano piogge fino a 40 millimetri e raffiche di vento che hanno raggiunto i 55 kmh, in particolare nelle zone della Valtellina e della Valcamonica. La protezione civile ha emesso l’allerta per queste aree, che sono state interessate da condizioni meteorologiche avverse durante la giornata.

? Cosa sapere Allerta gialla in Lombardia per temporali e vento lunedì 27 aprile nelle valli.. Piogge fino a 40 mm e raffiche a 55 kmh colpiscono Valtellina e Valcamonica.. L’allerta meteo gialla per temporali forti colpisce la Lombardia questo lunedì 27 aprile, con criticità ordinarie attive dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani. Il maltempo minaccia i rilievi e le valli con precipitazioni intense e raffiche di vento che potrebbero scuotere il territorio nelle prossime ore. Il cielo si fa pesante sopra le nostre montagne e le strade iniziano a bagnarsi. Già dalla notte si sono registrate piogge isolate sui settori occidentali, ma l’instabilità aumenta drasticamente nel pomeriggio di oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia sotto l’allerta: temporali e vento colpiscono le valli Notizie correlate Leggi anche: Temporali forti e vento: allerta gialla a Milano e in Lombardia Leggi anche: Temporali forti da mezzanotte e tempeste di vento: allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Temporali, scatta l'allerta meteo a Milano. Monitorati fiumi e sottopassi; Scatta l’allerta meteo gialla per Monza e Brianza: forti temporali in arrivo; Meteo, temporali con grandine sulla Lombardia; Inizio settimana sotto la minaccia degli acquazzoni: scatta l'allerta meteo. Allerta meteo gialla in Lombardia oggi, 27 aprile | In settimana attesi temporali e grandinateDiramata un'allerta meteo gialla: oggi gli occhi sono puntati sulla Lombardia, con la serata caratterizzata da violenti temporali ... ilsussidiario.net Inizio settimana sotto la minaccia degli acquazzoni: scatta l'allerta meteoScatta l'allerta meteo per temporali forti sul nostro territorio. Un bollettino di colore giallo (critciità ordinaria) entrerà in vigore dalle ore 12 di oggi, lunedì 27 aprile, fino alle 00.00 di ... leccotoday.it CERCASI STAFFETTA URGENTE per riccino in difficoltà in Lombardia Qualcuno può dare la propria disponibilità Se siete disponibili NON commentate sotto il post ma contattateci come indicato Luogo di Partenza: Lambrate (MI) Destinazione: E - facebook.com facebook