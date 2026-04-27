Edoardo Rixi ha annunciato l'apertura di nuovi tunnel a Novi Ligure, destinati a migliorare l'interconnessione ferroviaria verso Torino. La realizzazione di queste infrastrutture mira a potenziare il collegamento tra la rete ferroviaria e i porti della regione. L'intervento si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo logistico, con l'obiettivo di favorire la movimentazione delle merci tra terra e mare.

? Cosa sapere Edoardo Rixi annuncia nuovi tunnel a Novi Ligure per l'interconnessione ferroviaria verso Torino.. L'integrazione tra Terzo Valico e porti liguri mira a potenziare la logistica mediterranea.. A Genova, durante l’assemblea nazionale di Spediporto di lunedì 27 aprile, il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi ha tracciato la rotta per l’integrazione logistica ligure, sottolineando come il completamento del Terzo Valico sia indissociabile dal potenziamento dei porti e degli scali nazionali. Il quadro delineato da Andrea Giachero, presidente dell’associazione, evidenzia un rischio sistemico per la regione: se le infrastrutture marittime non crescono in parallelo con quelle ferroviarie, l’intero motore economico locale rischia il rallentamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logistica ligure: nuovi tunnel e la sfida tra ferrovia e porti

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