I porti europei della cocaina | la logistica criminale che attraversa l’Unione

La polizia ha smantellato una rete di trafficanti di cocaina che attraversava l’Europa, rivelando come i porti siano diventati punti nevralgici per il passaggio della droga. Questa organizzazione criminale usava container provenienti dal Sud America per far arrivare grandi quantità di coca nelle città portuali, sfruttando rotte marine e sistemi di sdoganamento falsificati. La scoperta mette in evidenza come l’Europa sia ormai un nodo strategico nel trasporto e nella distribuzione della droga, più che un semplice mercato di destinazione.

L’Europa non è più soltanto il mercato finale della cocaina sudamericana, ma una piattaforma logistica centrale del narcotraffico globale. I grandi porti commerciali del continente si sono progressivamente trasformati in snodi strutturali di ingresso, stoccaggio e redistribuzione, integrati nei flussi del commercio internazionale. Non si tratta di episodi isolati, ma di un sistema consolidato che sfrutta le vulnerabilità della globalizzazione, l’automazione dei terminal e l’enorme volume di merci movimentate ogni anno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I porti europei della cocaina: la logistica criminale che attraversa l’Unione Porti chiusi al transito di armi, oggi lo sciopero dei lavoratori. Cagliari snodo della protesta contro la logistica bellicaQuesta mattina i lavoratori del porto di Cagliari sono scesi in piazza per lo sciopero contro la logistica bellica. Cocaina via mare, l’asse Italia-Spagna dei narcos: porti aggirati, semi-sommergibili e traffici offshoreIl traffico di cocaina tra Italia e Spagna rappresenta una delle rotte principali dei narcos europei. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trasporto merci via mare Italia 2024; Porti, il vicesindaco Terrile nominato presidente della commissione permanente Politiche del mare; I numeri dei porti europei: perché Messina e Reggio Calabria hanno il record del traffico passeggeri; Porti e navi green la strategia Ue sul mare. Genova tra i porti leader d’Europa: traffico passeggeri in forte crescita, merci stabiliNel 2024 il trasporto via mare in Italia segna +11,9%, quasi il doppio della media Ue. Così la città consolida il suo ruolo tra i primi scali merci europei e guadagna una posizione nella top 20 ... lavocedigenova.it Porti e navi green la strategia Ue sul mareIn arrivo il piano di Bruxelles per aumentare la competitività. Il nodo delle risorse: per decarbonizzare la flotta servono 20 miliardi ... repubblica.it USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale. . 6 FEBBRAIO PRIMA GIORNATA DI LOTTA INTERNAZIONALE NEI PORTI DEL MEDITERRANEO Il 6 febbraio 2026 ha rappresentato una giornata storica di mobilitazione internazionale, con cinque organizzaz facebook Il 6 febbraio i lavoratori portuali di oltre 20 porti del Mediterraneo hanno organizzato un'azione sindacale coordinata con l'obiettivo di interrompere le spedizioni di armi verso i porti israeliani. L'azione si è svolta simultaneamente nei porti di Italia, Grecia, Paesi x.com