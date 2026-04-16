Al torneo di Barcellona, arrivato alla sua 73ª edizione, si svolge una sfida tra il percorso logistico e le risorse disponibili per i partecipanti di alto livello. La manifestazione, classificata come ATP 500, sta vivendo cambiamenti strutturali mentre il calendario del tennis internazionale rende difficile la presenza di alcuni dei migliori giocatori. La competizione si concentra sulla presenza di due tra i nomi più noti del circuito.

Il Barcelona Open Banc Sabadell, giunto alla sua 73esima edizione come prestigioso ATP 500, affronta una fase di trasformazione strutturale mentre la gestione del calendario tennis mette sotto pressione la presenza dei top player. Tommy Robredo, direttore dell’evento catalano, ha delineato le sfide logistiche ed economiche che rendono difficile la contemporanea partecipazione di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al torneo, in un momento in cui l’ATP punta a una concentrazione di eventi Masters a discapito dei circuiti minori. Logistica e gestione dei grandi nomi nel circuito ATP. La presenza dei migliori atleti al torneo di Barcellona dipende da una complessa equazione tra calendari internazionali e sostenibilità finanziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e Alcaraz a Barcellona: la sfida tra logistica e budget

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