Una proposta di lavoro nel Surrey sta attirando molta attenzione online: si offre un compenso di 70.000 euro per prendersi cura di un cane. L’annuncio è diventato virale e ha fatto riflettere molti utenti, spingendoli a leggere più volte per assicurarsi di aver compreso correttamente i dettagli. Questa opportunità ha generato numerosi commenti e condivisioni sui social media, creando un vero e proprio fenomeno tra chi cerca un impiego insolito.

Ci sono offerte di lavoro che fanno fermare lo scroll, che costringono a rileggere due volte per verificare di aver capito bene. Questa è una di quelle. Una facoltosa famiglia britannica ha pubblicato un annuncio che in poche ore ha fatto il giro del web e dei social: cercasi una persona disposta a prendersi cura del cane di casa in cambio di uno stipendio da circa 60mila sterline l’anno, equivalenti a quasi 70mila euro. E non è tutto: il pacchetto include un cottage indipendente all’interno di una prestigiosa tenuta privata nel Surrey, contea nel cuore dell’Inghilterra sud-orientale, con tutte le utenze e le spese coperte dai proprietari. L’annuncio è stato pubblicato dall’agenzia britannica Achieve Hospitality, specializzata nel reclutamento di personale domestico per residenze di alto livello.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’offerta di lavoro da sogno nel Surrey è virale sul web: 70mila euro per prenderti cura di un cane

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