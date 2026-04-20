Un’offerta di lavoro sta circolando sui social, proponendo un impiego che prevede la cura di un cane e la residenza in una tenuta nel Surrey, con un compenso annuo di 70 mila euro. L’annuncio attira l’attenzione per la sua proposta apparentemente allettante, ma anche per le richieste di disponibilità e flessibilità da parte del candidato. La notizia ha suscitato reazioni diverse tra chi la considera un’opportunità e chi ne evidenzia gli aspetti più impegnativi.

C’è chi lo potrebbe definire il lavoro dei sogni e chi invece no perché, pur essendo molto ben pagato, richiede massima disponibilità e flessibilità. Quasi 70.000 euro l’anno per prendersi cura di un cane all’interno di una tenuta privata nel Surrey, nel sud-est dell’ Inghilterra. L’offerta, è stata pubblicata dall’agenzia Achieve Hospitality e in poche ore ha fatto il giro dei social. Il pacchetto è di quelli difficili da ignorare: stipendio da circa 60.000 sterline annue e la possibilità di vivere in un cottage indipendente all’interno della proprietà, con tutte le utenze coperte. Il ruolo va ben oltre il classico dog sitter. Il candidato dovrà occuparsi del benessere dell’animale in modo continuativo, monitorando alimentazione, salute e attività quotidiane, fino a tenere un diario dettagliato delle sue condizioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vuoi prenderti cura di un cane e vivere in una tenuta del Surrey per 70 mila euro all’anno? L’offerta di lavoro che sta facendo il giro dei social

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