Un’offerta di lavoro nel Surrey, nel sud-est dell’Inghilterra, prevede un pagamento di circa 70.000 euro per prendersi cura di una villa e di un cane. La posizione richiede la gestione di un animale domestico in una proprietà di livello elevato, attirando l’interesse di candidati internazionali. La proposta include anche mansioni legate alla cura della residenza, con una retribuzione considerevole rispetto agli standard del settore.

Un’offerta di impiego per accudire un animale domestico in una proprietà esclusiva nel Surrey, nel sud-est dell’Inghilterra, sta attirando l’attenzione globale grazie a un pacchetto retributivo che sfiora i 70.000 euro annui. La posizione, gestita dall’agenzia Achieve Hospitality, non si limita alla semplice cura di un cane, ma richiede una figura poliedrica capace di gestire la tenuta privata durante l’assenza dei proprietari. Oltre il dog sitting: le responsabilità di un amministratore di residenza. La natura del ruolo supera di gran lunga le aspettative di chi cerca un impiego tradizionale con gli animali. Il candidato selezionato dovrà...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro nel Surrey: 70.000 euro per gestire una villa e un cane

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