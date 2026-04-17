Cesenatico celebra il mare | torna ' Azzurro come il pesce' tra gusto cultura e tradizione

A Cesenatico si avvicina l’inizio della stagione con l’evento ‘Azzurro come il Pesce’, che si svolgerà dal 23 al 26 aprile. La manifestazione, ormai consolidata, trasforma il centro cittadino in un itinerario dedicato ai sapori del mare, coinvolgendo ristoranti e locali locali. Durante le giornate, i partecipanti potranno gustare specialità di pesce preparate secondo ricette tradizionali, in un clima di festa e convivialità.

Cesenatico è pronta a inaugurare la stagione con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Dalla cena di giovedì 23 alla cena di domenica 26 aprile torna ‘Azzurro come il Pesce’, la storica manifestazione che anima il cuore della città trasformandola in un vivace percorso tra sapori.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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