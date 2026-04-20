L'Arsenal ha subito una sconfitta contro il Manchester City, che ha interrotto una serie positiva di risultati. La squadra ha mostrato segnali di tensione e difficoltà, mentre l'allenatore ha evidenziato preoccupazione durante le dichiarazioni post-partita. La performance complessiva è stata influenzata da alcuni errori e da momenti di disorganizzazione. La squadra si prepara ora a rispondere alla battuta d'arresto nelle prossime partite di campionato.

Il confine tra la mentalità vincente e l’esaurimento nervoso è sottilissimo, e Mikel Arteta lo ha appena oltrepassato schiantandosi contro il muro del Manchester City. La sanguinosa sconfitta per 2-1 all’Etihad non è solo un colpo devastante alle ambizioni di titolo dell’Arsenal, ma la certificazione clinica di uno psicodramma che il Telegraph aveva chirurgicamente anticipato. A Londra, sponda Gunners, l’aria è diventata irrespirabile, avvelenata dalle nevrosi di un allenatore che, a forza di voler controllare ossessivamente tutto, rischia di finire la stagione con un pugno di mosche. Arteta ossessionato. Chi frequenta i corridoi dell’Emirates usa una parola precisa per descrivere lo stato d’animo dello spagnolo: “ossessionato”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’ansia di Arteta ha esaurito l’Arsenal: faceva lo stregone coi falò, puntualmente ha preso la mazzata

How Arteta secretly turning Arsenal into Premier League champions.

Notizie correlate

Arteta ha assunto il controllo totale dell’Arsenal: cosa succederà se non sarà più possibile accontentarlo?Cosa succede quando un singolo uomo assume tutto il potere all’interno di un club? Lo potrebbe presto (ri)scoprire l’Arsenal con Arteta.

Nico Paz Arsenal: Arteta ha messo gli occhi sul talento argentino! Ecco cosa può succedereNico Paz Arsenal: Arteta ha messo gli occhi sul talento argentino! Ecco cosa può succedere Calciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il tifoso che ha denunciato la sua squadra del cuore per ansia e stress; Arsenal, Arteta fa accendere un fuoco nel centro sportivo: ma il fumo interrompe gli allenamenti del Watford; Arsenal, Declan Rice senza paura: L’Atletico? Lo conosciamo, puntiamo alla finale; Haaland suona la carica: Non sento la pressione. Chiedete all’Arsenal.

L’Arsenal di Arteta rischia di diventare la seconda classificata più criticata della storiaAvvicinandoci al match decisivo tra Manchester City e Arsenal, il Telegraph analizza il percorso dei Gunners di Arteta. ilnapolista.it

Arsenal, Arteta fa accendere un fuoco nel centro sportivo: ma il fumo interrompe gli allenamenti del WatfordArteta brucia la paura, falò al centro sportivo dell'Arsenal ma il fumo finisce sui vicini del Watford che sospendono gli ... derbyderbyderby.it

Il Telegraph ha sganciato la bomba, ma in fondo la verità era sotto gli occhi di tutti: l'ansia da controllo di Mikel Arteta ha mandato l'Arsenal in terapia. Invece di lasciar giocare a calcio una squadra fortissima, ha passato l'anno a fare il santone tra falò al centro - facebook.com facebook

Trionfo del #ManchesterCity: decisivi Cherki e Haaland. L'Arsenal trema, Guardiola a tre punti da Arteta calciomercato.com/liste/premier-… x.com