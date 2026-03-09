Lo Stregone in Diablo II: Resurrected è la nuova classe disponibile nel gioco e ha attirato l’attenzione di molti appassionati. La sua introduzione ha suscitato interesse tra i giocatori che hanno deciso di provarla, anche in modalità cross-franchise. Non sono stati annunciati cambiamenti importanti alla storia o alle meccaniche di gioco, ma la novità ha comunque generato entusiasmo tra il pubblico.

È decisamente azzardato etichettare prodotti già come belli o brutti, romantici o fedifraghi, sta di fatto però che è stato difficile resistere alla tentazione di provare la nuova classe dello Stregone in cross-franchise. Questo vuol dire che qualunque sia il gioco di Diablo su cui state spendendo decine e decine di ore (Diablo 4, Diablo 2 Resurrected o Diablo Immortal), all’interno di una una nuova partita, potete trovare lui, lo Stregone. Un po’ armi a corta distanza, un po’ arti arcane e di supporto, tra mago e druido, il richiamo per chi è un videogiocatore un po’ più attempato, è quello di giocarlo non tanto su Diablo 4, che comunque segna un corposo aggiornamento nella quality of life del gioco, bensì è sembrato logico e nostalgico giocarlo su Diablo 2. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lo Stregone su Diablo II: Resurrected è la cosa più romantica del 2026

