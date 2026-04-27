Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 79,6 punti, rispetto ai 79 di apertura e ai 78 di venerdì scorso. Lo spread è aumentato nel corso della giornata, con la chiusura che ha registrato un rialzo rispetto alla giornata precedente. I dati indicano una lieve variazione rispetto alle sedute precedenti senza ulteriori dettagli sui motivi di questa fluttuazione.

Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi ha chiuso in rialzo a 79,6 punti, contro i 79 segnati in apertura e i 78 della chiusura di venerdì scorso. In crescita di 5,2 punti il rendimento annuo italiano al 3,83%, di 3,9 punti quello tedesco al 3,03% e di 4,9 punti quello francese al 3,68%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 79,6 punti

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