Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 79,2 punti

Oggi il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi ha aperto a 79,2 punti, rispetto ai 77,42 punti della chiusura precedente. Lo spread è aumentato di circa due punti e si è attestato sopra i 79 punti. Questo dato riflette un leggero incremento rispetto alla precedente sessione di mercato.

Apre in rialzo a 79,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 77,42 punti della chiusura precedente. In crescita di 1,7 punti il rendimento annuo italiano al 3,82%, invariato quello tedesco al 3,02% e in rialzo di 1,6 punti al 3,69% quello francese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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