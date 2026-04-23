Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi a 10 anni ha iniziato la giornata in aumento, salendo a 79 punti base rispetto ai 77,5 punti base della chiusura precedente. Questa variazione indica un leggero incremento della differenza di rendimento tra i due titoli.

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in crescita: il differenziale ha avviato la seduta a 79 punti base contro i 77,5 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,82%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 79 punti base

Notizie correlate

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 79,2 puntiApre in rialzo a 79,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 77,42 punti della chiusura precedente.

Lo spread tra Btp e Bund conclude in marginale calo a 79,5 punti baseSpread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in lievissimo ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 79,5 punti base contro gli 80,1 dell'avvio.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo sopra gli 80 punti; Spread, Unimpresa: Shock Iran non ferma calo; BTP Valore, gli effetti sui rendimenti della guerra in Medio Oriente e i rischi; Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 75 punti.

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 79 punti baseSpread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in crescita: il differenziale ha avviato la seduta a 79 punti base contro i 77,5 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,82%. ansa.it

Spread Btp-Bund torna a 75 punti base dopo i cali, rendimenti al 3,73%Lo spread tra Btp e Bund è tornato a crescere, insieme ai rendimenti, dopo che i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono entrati in stallo ... quifinanza.it

Spread Btp-Bund chiude a 77,5 punti. Il rendimento del decennale italiano al 3,7% #ANSA x.com

La guerra in Iran non ha fermato il calo dello spread BTP-Bund: dopo il picco di marzo, il differenziale è tornato in area 70-75 punti. Per Unimpresa, se regge sotto quota 70 l’Italia può risparmiare fino a 7 miliardi sugli interessi nel 2026. https://www.unimpresa.i - facebook.com facebook