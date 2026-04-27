Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 79 punti

Da lanazione.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'apertura di oggi, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 79 punti, leggermente superiore ai 78 punti registrati alla chiusura di venerdì. La differenza di rendimento tra i due titoli mostra così un aumento di un punto rispetto alla seduta precedente. Nessun altro dato o evento viene menzionato in questa fase.

Avvio in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato apre la seduta a 79 punti, dai 78 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,8% dal 3,7% della vigilia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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