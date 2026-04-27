Lo Sporting si può vantare di avere in rosa Gonçalo Inacio, un difensore cresciuto nel settore giovanile del club. È riconosciuto per le sue capacità di impostazione e per la gestione della fase difensiva. La sua crescita interna ha portato a un crescente interesse da parte di altre squadre, che vogliono assicurarsi le sue prestazioni. Inacio rappresenta un elemento chiave nel reparto arretrato della squadra.

Difendere è un’arte difficile da tramandare, soprattutto quando le richieste del calcio moderno per i difensori centrali hanno cambiato direzione. Impostazione, visione di gioco, capacità di prevedere gli schemi avversari, tutto questo ha in parte messo in secondo piano le abilità difensive, che però restano un presupposto fondamentale per chi quel ruolo intende giocarlo ai massimi livelli. Ogni tanto però, qualche rara eccezione salta fuori, e spesso capita nei campionati che non fanno parte dei cinque migliori in Europa. È il caso di Gonçalo Inácio e dello Sporting Lisbona, squadra capace di mettere alle corde l’Arsenal in Champions League e oggi proprietaria del difensore centrale più forte tra quelli che ancora non hanno fatto il passo verso i cinque campionati maggiori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo Sporting ha un gioiello in difesa: perché tutti vogliono Gonçalo Inacio

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