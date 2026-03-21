Durante un’intervista a un podcast, Giorgia Meloni ha attirato l’attenzione non solo per le sue dichiarazioni ma anche per un dettaglio che indossava: un anello a spirale chiamato “Vortice”. L’accessorio ha suscitato interesse tra gli ascoltatori, portando a discussioni sul suo costo e sul motivo per cui sia così desiderato. Il pezzo si distingue per il suo design originale e la posizione evidente sulla mano dell’intervistata.

Un dettaglio può raccontare molto più di un discorso intero. Durante l’ospitata al podcast, Giorgia Meloni ha attirato l’attenzione non solo per le sue parole, ma anche per un particolare preciso: un anello a spirale, ribattezzato “ Vortice ”. Un elemento apparentemente secondario, ma capace di diventare virale e accendere la curiosità del pubblico. In un’epoca in cui ogni immagine viene analizzata, anche un gioiello può trasformarsi in messaggio. L’anello osservato dagli spettatori più attenti non è un accessorio casuale. Si tratta di un modello firmato Crivelli, st orica maison dell’alta gioielleria italiana nata negli anni Settanta e legata al distretto orafo di Valenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giorgia Meloni, l’anello a spirale conquista la scena: quanto costa e perché tutti lo vogliono

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