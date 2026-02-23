Oltre un secolo di atletica campana nel libro di Rino | giovedì 26 festa alla Canottieri Napoli

Rino ha pubblicato un libro che racconta oltre cento anni di atletica in Campania, per celebrare la passione e le vittorie della regione. La presentazione si terrà giovedì 26 febbraio alle 17.30 al Circolo Canottieri Napoli, dove atleti e tifosi si riuniranno per condividere ricordi e successi. L’evento include interventi e testimonianze di figure storiche dell’atletica locale, offrendo uno sguardo approfondito sulla crescita dello sport nella regione. La giornata si conclude con un momento di festa tra appassionati.

Campioni, atleti, dirigenti e appassionati si ritroveranno giovedì 26 febbraio alle 17.30 al Circolo Canottieri Napoli per la presentazione di "100+anni di storia e statistiche dell'atletica in Campania". Un appuntamento che si annuncia come una vera festa dell'atletica regionale. Testimonial dell'incontro sarà la campionessa europea di maratona Maria Guida, mentre ospite speciale sarà la leggenda dell'atletica campana Gilda Jannaccone. Il volume è firmato da Rino Manzo, già dirigente sportivo e Stella d'oro del Coni, e da Fausto Narducci, già redattore capo della Gazzetta dello Sport e direttore della rivista federale Atletica.

Storia e statistiche dell’atletica in Campania, alla Canottieri Napoli il libro di Rino ManzoIl libro di Rino Manzo, “100+ anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”, nasce dall’esigenza di raccontare un patrimonio sportivo dimenticato.

