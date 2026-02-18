Storia e statistiche dell’atletica in Campania alla Canottieri Napoli il libro di Rino Manzo

Il libro di Rino Manzo, “100+ anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”, nasce dall’esigenza di raccontare un patrimonio sportivo dimenticato. La presentazione, prevista per giovedì 26 febbraio alle 17:30 al Circolo Canottieri Napoli, raccoglie testimonianze di atleti e documenti storici, offrendo uno sguardo dettagliato sull’evoluzione dell’atletica regionale. L’autore ha raccolto dati e aneddoti che rivelano come l’attività si sia sviluppata nel tempo, coinvolgendo generazioni di appassionati. La serata si conclude con un omaggio ai protagonisti locali.

Giovedì 26 febbraio alle ore 17,30, al Circolo Canottieri Napoli, verrà presentato "100+anni di storia e statistiche dell'atletica in Campania", il primo libro interamente dedicato ai racconti, ai protagonisti e alle statistiche dell'atletica leggera nella regione, dal tardo Ottocento fino al 2025. Il volume è stato scritto da Rino Manzo, già dirigente sportivo di lungo corso e stella d'oro del Coni, e da Fausto Narducci, già redattore capo della Gazzetta dello Sport, con prefazione di Stefano Mei, presidente nazionale della Federazione Italiana dell'Atletica Leggera (Fidal), ed è edito da LeVarie edizioni.