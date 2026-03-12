Mary Trump ha commentato lo stile relazionale dello zio Donald, affermando che lui tratta le relazioni con le donne come scambi commerciali, in cui entrambi devono ottenere qualcosa. Ha anche sottolineato come la madre non gli abbia mai dimostrato affetto, così come le sue tre mogli e la figlia, che si sono allontanate. Secondo lei, Donald Trump sarebbe cresciuto senza ricevere amore.

Questo articolo su Donald Trump è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026. Figlia del fratello maggiore del il presidente degli Stati Uniti Fred Trump Jr., la psicologa clinica e scrittrice, 60 anni, newyorchese, è salita agli onori della cronaca con Sempre troppo e mai abbastanza, un memoir famigliare che racconta le origini di quello che lei definisce «l’uomo più pericoloso al mondo». In grandissima sintesi: sia i tratti narcisistici della personalità di Trump sia l’immensa fortuna da lui accumulata sono riconducibili al rapporto con il padre, Fred Trump Sr., un «sociopatico ad alto funzionamento (.) convinto dell’innata inferiorità della donna» che ha instillato nei figli l’idea che «bisogno era sinonimo di umiliazione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mary Trump sullo zio Donald Trump: «Lui vive le relazioni con le donne come fossero transazioni: io ti do, tu mi dai. E le sue mogli fanno lo stesso calcolo»

