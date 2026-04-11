Le vittime di Epstein hanno qualcosa da dire a Melania Trump dopo le sue dichiarazioni

Oltre dodici persone che hanno subito abusi da parte di Jeffrey Epstein hanno commentato le recenti dichiarazioni della First Lady, che ha invitato il Congresso a organizzare audizioni pubbliche con le vittime del finanziere. Le vittime hanno riferito di sentirsi usate come capro espiatorio e di voler esprimere direttamente le proprie opinioni sulla questione. La richiesta della First Lady ha suscitato reazioni e commenti pubblici da parte di chi ha vissuto in prima persona quelle esperienze.

Oltre una dozzina di vittime degli abusi di Jeffrey Epstein hanno accusato Melania Trump di voler “scaricare la responsabilità” su di loro dopo che la First Lady ha chiesto al Congresso di tenere audizioni pubbliche che coinvolgano gli accusatori e le accusatrici del consulente finanziario. «Le donne sopravvissute a Jeffrey Epstein hanno già dimostrato uno straordinario coraggio facendosi avanti, presentando denunce e testimoniando», ha dichiarato in un comunicato un gruppo di tredici persone, che include anche il fratello e la sorella della defunta Virginia Giuffre. «Chiedere loro di più ora significa scaricare la responsabilità, non fare giustizia». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le vittime di Epstein hanno qualcosa da dire a Melania Trump, dopo le sue dichiarazioni La Camera Usa sentirà le vittime di Epstein dopo l'appello di Melania TrumpIl repubblicano James Comer, presidente della commissione di vigilanza della Camera americana, ha dichiarato di condividere l'appello della First... Guardiola difende le sue dichiarazioni su Gaza: “Condanno tutte le violenze e le vittime innocenti, senza distinzioni”Al Guardian: “Cosa succede davanti ai nostri occhi? Volete vederlo? È un problema nostro come esseri umani. Temi più discussi: Melania Trump ha rilasciato una rara dichiarazione pubblica, negando di essere vittima di Epstein; Melania Trump: Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne. Il Congresso dia voce alle vittime; Melania Trump smentisce qualunque legame con Jeffrey Epstein; Caso Epstein, dopo l'appello di Melania Trump il Congresso intende sentire le vittime. Date voce alle vittime di Epstein, la Camera accoglie l’appello di Melania Trump. I dem: Venga a testimoniare anche leiJames Corner conferma l'udienza pubblica dopo la sorprendente dichiarazione della First Lady che ha negato ogni legame con Epstein ... ilfattoquotidiano.it Caso Epstein, dopo l'appello di Melania Trump il Congresso intende sentire le vittimeLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, dopo l'appello di Melania Trump il Congresso intende sentire le vittime ... tg24.sky.it Melania Trump: "Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne infondate". Le parole della First Lady: "Non mi ha presentato Donald Trump". #ANSA - facebook.com facebook PERCHÉ MELANIA TRUMP HA PARLATO PROPRIO ORA DI JEFFREY EPSTEIN LA FIRST LADY È STATA ... x.com