Un noto giornalista ha recentemente espresso grande entusiasmo verso un ex calciatore, definendolo come il suo numero uno. Secondo quanto dichiarato, si avvicina una vittoria di campionato che sarebbe considerata incredibile. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi di questa convinzione, ma il commento si concentra sulla valutazione positiva del ruolo di questa figura nel contesto attuale.

di Alberto Petrosilli Cruciani, noto giornalista, ha esaltato Cristian Chivu: il tecnico nerazzurro è ormai vicinissimo ad uno scudetto incredibile. L’ Inter di Cristian Chivu, che guida la classifica con 75 punti, riceve un’investitura pesante da una delle voci più discusse del panorama mediatico italiano. Intervenuto al podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha voluto rendere omaggio al lavoro del tecnico rumeno, sottolineando la portata dell’impresa che sta compiendo sotto la gestione della proprietà Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Sarò fissato e l’ho criticato qualche volta ma il mio numero 1 è Cristian Chivu. I...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cruciani esalta Chivu: «Il mio numero uno è lui, lo scudetto avrebbe dell’incredibile e vi spiego perchè»

Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l’allenatore»Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio...

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