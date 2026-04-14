Padovan demolisce Chivu | Uno dei peggiori allenatori presentuoso e sopravvalutato che parla a sproposito Con Bastoni ha preso tre punti che…

Durante il programma radiofonico trasmesso su “Radio Radio”, il giornalista ha commentato le recenti decisioni dell’allenatore, definendolo tra i peggiori in carriera e criticando la sua gestione delle scelte tattiche. Ha inoltre sottolineato come le scelte di formazione abbiano portato a risultati deludenti, facendo riferimento alla partita con Bastoni e ai punti conquistati in quella occasione. La discussione si è concentrata sulle valutazioni tecniche e sui comportamenti del tecnico in questione.

Durante il contenitore radiofonico in onda sulle frequenze di “Radio Radio“, il giornalista Giancarlo Padovan ha attaccato duramente, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu: “Confermo lo scudetto all’Inter nonostante Chivu uno dei peggiori allenatori della storia d’Italia, immeritatamente si è trovato al posto giusto nel momento giusto e che ieri ha trovato i gol giusti nel momento. L'articolo Padovan demolisce Chivu: “Uno dei peggiori allenatori, presentuoso e sopravvalutato che parla a sproposito. Con Bastoni ha preso tre punti che.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Coppa Italia impegnativa per le grandi.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Tudor nella bufera, l’ex Tottenham attacca: «Uno dei peggiori allenatori in circolazione. Alla Juve….»di Redazione JuventusNews24Tudor nella bufera, l’ex Tottenham attacca: «Uno dei peggiori allenatori in circolazione. Leggi anche: Panatta demolisce Chivu: «Vuole un momento? Se ha preso una sveglia in Europa non è colpa nostra»