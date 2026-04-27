Lo scontro politico | Sulla Liberazione dal sindaco Massari solo parole divisive

Le celebrazioni del 25 aprile nel territorio reggiano hanno acceso nuove tensioni politiche, con alcune voci che criticano la natura delle manifestazioni. Tra le accuse, si evidenzia come l’evento non sia stato interpretato come una celebrazione della Liberazione, ma piuttosto come un’occasione di divisione. Il dibattito si concentra sulle parole pronunciate e sui comportamenti osservati durante le manifestazioni pubbliche, alimentando discussioni tra le diverse forze politiche presenti.

Le celebrazioni del 25 aprile sul territorio reggiano sollevano nuove polemiche politiche. "Non abbiamo assistito a una celebrazione della Liberazione. Abbiamo assistito alla sua occupazione ideologica – sottoscrivono in un comunicato congiunto i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega –. E sono gravissime anche le parole del sindaco Massari, che ha scelto di usare il 25 aprile come un comizio politico del Pd. Ha diviso invece di unire, ha giudicato invece di rappresentare. Questo non è senso delle istituzioni: è arroganza ideologica. Ancora più grave è aver piegato la Liberazione a una lettura politica attuale, arrivando a collegarla alla "vittoria del No" al referendum.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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