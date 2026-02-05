Smantellamento della Freudenberg Scontro politico sulla chiusura | A pagare sono solo i lavoratori

Il governo ha firmato l’accordo per la cassa integrazione alla Freudenberg di Rho, ma i lavoratori non sono soddisfatti. La produzione si ferma da settimane, con i macchinari quasi tutti smantellati. La decisione di chiudere lo stabilimento, annunciata il 5 novembre 2025, ha scatenato un dibattito acceso. I 42 dipendenti rischiano di perdere il lavoro, e il mondo politico si divide tra chi difende le aziende e chi chiede più protezione per i lavoratori. La questione resta aperta, mentre il tempo passa e

Arriva "con colpevole ritardo" a produzione ferma, macchinari quasi tutti smantellati e accordo per la cassa integrazione straordinaria sottoscritto, la risposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy all'interrogazione presentata lo scorso dicembre dall'onorevole del Pd, Vinicio Peluffo, in merito alla chiusura dello stabilimento Freudenberg di Rho, annunciata il 5 novembre 2025, con il licenziamento collettivo dei 42 lavoratori. A puntare il dito contro il tempismo del Ministero lo stesso firmatario, che è anche vicepresidente della commissione Attività produttive, Alberto Pandolfo e Silvia Roggiani, rispettivamente capogruppo in commissione Attività produttive e componente della commissione Bilancio.

