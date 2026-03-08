Il caso riguarda Fox Petroli, che deve rispondere all’Arpam entro 30 giorni per l’abbattimento dei silos inutilizzati da 20 anni. La questione si trasforma ora in uno scontro politico, con l’Avs che detta la linea e il sindaco che non commenta. La situazione si dipana in un contesto di attesa sulle possibili reazioni legali della compagnia.

In attesa di capire come reagirà sotto il profilo legale la Fox Petroli dopo il documento dell’Arpam che intima entro 30 giorni di abbattere i silos inutizzati da 20 anni, il caso diventa scontro politico. Tutto il centrodestra in consiglio comunale prende posizione e dice: "Le parole trionfanti della consigliera di Avs Fabbri confermano ciò che ormai appare evidente, sulla gestione di imprese e ambiente: è l’estremismo ecologista a dettare la linea politica della maggioranza, mentre il sindaco e il Pd restano in silenzio. Non era forse il maggio 2023 quando la capogruppo del Pd Anna Maria Mattioli definiva ‘tanti i punti a favore di questo progetto ambientale’, riferendosi all’importante progetto di riconversione della Fox, di proprietà della famiglia Berloni e presentato pochi mesi prima al sindaco e alla sua maggioranza?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fox, lo scontro è politico: "Avs detta la linea e il sindaco resta zitto"

