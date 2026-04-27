Lo scontro diretto La Sanmichelese esagera Cinque gol ed è sorpasso

Nel match tra Sanmichelese e Castellarano, la squadra di casa ha vinto con un punteggio di 5-3. La partita si è conclusa con cinque gol segnati dalla Sanmichelese, che ha così preso il comando in classifica. La formazione ospite ha realizzato tre reti, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio. Tra i marcatori della Sanmichelese figurano Paganelli, Costa e Ashong.

sanmichelese 5 castellarano 3 SANMICHELESE: Paganelli, Costa (40’ p.t. Merli), Ashong, Baisi, Tardini, Farina, Vernia (35’ s.t. Ferrari), Spezzani (20’ s.t. Alicchi), Notari (23’ s.t. Peddis), Casta (35’ s.t. Fontanini), Manzini. All. Azzurro (Frizza, Rafrari, Teneggi, Gorzanelli) Castellarano: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi (15’ s.t. Longu), Saccani, Piscopo, Bettelli, Turci (35’ s.t. Vaalentini), Rizzuto. All. Lodi Rizzini (Peddis, Guicciardi, Dakoli, Valestri, Tincani, Lusoli, Meglioli) Reti: 5’s.t. Merli, 15’ s.t. Manzini, 19’ s.t. Casta, 29’ s.t. Rizzuto, 30’ s.t. Manzini, 40’ s.t. Valentini, 42’ s.t. Baisi, 48’ s.t.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lo scontro diretto. La Sanmichelese esagera. Cinque gol ed è sorpasso Notizie correlate Gubbio, c’è il Guidonia. Ed è uno scontro direttoComincia domani l’ultimo tour de force della stagione del Gubbio, che si prepara ad affrontare tre partite in sette giorni prima del rush finale. Leggi anche: Ascoli pronto per lo sprint finale. Grande attesa per lo scontro diretto Tutti gli aggiornamenti Lo scontro diretto. La Sanmichelese esagera. Cinque gol ed è sorpassoMaramaldeggia, la Sanmichelese, mortifica con cinque gol il Castellarano, lo appaia superandolo – questione di differenza reti, all’andata avevano vinto i reggiani – al secondo posto e si disegna una ... sport.quotidiano.net Il Lens si oppone al rinvio dello scontro diretto col PSG, sale la tensione in Ligue 1: Sentimento preoccupante, dovremmo adattarci ai più potentiIl PSG chiede il rinvio dello scontro diretto in Ligue 1 per prepararsi meglio alla doppia sfida di Champions League contro il Liverpool, ma il Lens si oppone e pubblica un lungo comunicato. Ad ... calciomercato.com