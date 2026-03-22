Ascoli pronto per lo sprint finale Grande attesa per lo scontro diretto

L'Ascoli si prepara a concludere la stagione con cinque partite da giocare e cerca di accumulare sei punti per superare l'Arezzo in classifica. La squadra si sta concentrando su questo obiettivo, che potrebbe decidere le sorti del campionato in queste ultime giornate. L'attenzione è rivolta allo scontro diretto e alla possibilità di migliorare la propria posizione in classifica.

Guadagnare 6 punti in 5 partite sull’Arezzo. È questa la missione che l’ Ascoli proverà a portare a termine in questo caldissimo finale di campionato. Il trampolino di lancio per la possibilità di far registrare l’en plein, e quindi vincerle tutte, chiaramente sarà costituito dallo scontro diretto in casa dei toscani programmato per lunedì 30 marzo (ore 20.30 con diretta su Rai Sport). Il match vedrà nuovamente misurarsi le due più grandi forze del girone B. Adesso le cose saranno ben diverse rispetto a quanto accaduto all’andata, ma di fronte ai bianconeri ci sarà sempre un avversario forte che, arrivati a questo punto, difenderà quel vantaggio in classifica che potrebbe consentire di gestire al meglio la possibilità di non farsi sfuggire l’atteso ritorno in cadetteria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli pronto per lo sprint finale. Grande attesa per lo scontro diretto Articoli correlati Classifica finale curling misto Olimpiadi 2026: decisivo lo scontro diretto per il 2° posto dell’ItaliaAl termine del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si conoscono i piazzamenti finali... All’Angelini lo scontro diretto con ScandicciMissione compiuta: serviva una vittoria e l’Elettromeccanica Angelini Cesena ha centrato l’obiettivo con autorità. Tutti gli aggiornamenti su Ascoli pronto Temi più discussi: Ascoli, sospetta intossicazione da botulino: famiglia in ospedale. Filtra cauto ottimismo; Troppi cantieri in centro ad Ascoli, summit con le imprese. Silvestri incontrerà i titolari delle ditte per fare il punto sui lavori e...; Tutto pronto per Fiastrapalooza, dal 26 al 28 giugno nuovo festival delle arti sul Lago di Fiastra; Ad Ascoli intera famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino. Ascoli is ready for the final sprint. High anticipation for the head-to-head matchup.Guadagnare 6 punti in 5 partite sull’Arezzo. È questa la missione che l’Ascoli proverà a portare a termine in questo caldissimo finale di championship. Il trampolino di lancio per la possibilità di fa ... sport.quotidiano.net Mister Lauro è pronto per tornare in sellaSERIE D - E' lui il prescelto della Maceratese. Dirigerà già l'allenamento odierno? Domenica esordio sul campo dell'Atletico Ascoli Il nuovo tecnico della Maceratese sarà Maurizio Lauro. E' l'ischitan ... youtvrs.it Entra nel vivo la stagione dell'Ascoli, pronto a sfidare l'Arezzo nella lotta al titolo Ancora 5 le gare a disposizione dei bianconeri per centrare la promozione diretta, con la squadra di Tomei che riposerà in questa 33^ giornata mentre l'Arezzo potrà portarsi a +5 facebook Ascoli, tutto pronto per "Demarcazioni", il Festival della Geopolitica, il programma completo - ancoraonline.it/2026/03/18/asc… x.com