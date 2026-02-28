Domani inizia l’ultimo impegno stagionale per il Gubbio, che affronterà il Guidonia in una partita decisiva. La squadra si prepara a disputare tre incontri in sette giorni, segnando l’epilogo di una lunga serie di sfide. La sfida tra le due formazioni è considerata una delle più importanti del calendario, con entrambe pronte a dare il massimo in campo.

Comincia domani l’ultimo tour de force della stagione del Gubbio, che si prepara ad affrontare tre partite in sette giorni prima del rush finale. Match che si riveleranno fondamentali per scoprire a quali posizioni può ambire la squadra rossoblù, che preferisce però pensare una partita alla volta. E allora sotto con il primo avversario, il Guidonia Montecelio, che domani alle 17.30 ospiterà la sfida con la squadra di mister Di Carlo. I punti in palio sono pesantissimi, da vero e proprio scontro diretto: i laziali si trovano infatti due posizioni sotto al Gubbio ma a una sola lunghezza. La compagine di mister Ciro Ginestra non vive però un momento particolarmente felice, visto che nelle ultime undici partite non ha mai vinto, con l’ultimo successo che risale al 30 novembre scorso sul campo della Ternana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, c’è il Guidonia. Ed è uno scontro diretto

Atalanta-Inter, Lautaro ed Esposito: “Gara perfetta, vinto uno scontro diretto”Nel dopogara di Atalanta-Inter, Lautaro Martinez ha commentato il successo nerazzurro ai microfoni di Inter TV, sottolineando il peso specifico dei...

Serie C, sabato c’è Carpi-Guidonia. Al ’Cabassi’ lo scontro diretto tra le sorprese del campionato è un ineditoCARPI Sabato il ’Cabassi’ ospiterà la sfida fra quelle che si possono considerare le due più grandi sorprese del girone ’B’ di Lega Pro.

Aggiornamenti e notizie su Gubbio.

Temi più discussi: VIDEO. Gubbio-Arezzo 0-1: gol e highlights; Gubbio, c’è il Guidonia. Ed è uno scontro diretto; Ravasio gol e difesa invalicabile: l'Arezzo vince a Gubbio dopo 86 anni. La B è più vicina; Gigli ritratto dell’affidabilità. Chierico mangia il campo. Ravasio e Gubbio, c’è feeling.

Gubbio, c’è il Guidonia. Ed è uno scontro direttoComincia domani l’ultimo tour de force della stagione del Gubbio, che si prepara ad affrontare tre partite in sette giorni prima del rush finale. Match che si riveleranno fondamentali per scoprire a q ... lanazione.it

Il Gubbio è pronto a tornare al Barbetti, c’è la difficile sfida contro l’ArezzoGUBBIO – È tornato il weekend ed è pronto a tornare anche il Gubbio al Barbetti . Il match è di alto livello contro una squadra, l’ Arezzo, che ha bisogno di poche presentazioni: capolista del giro ... lanazione.it

Gubbio: la città di pietra che sfida il cielo e accende i sogni. Imponente, fiera, scolpita nel cuore dell’Umbria: Gubbio si mostra al mondo come un castello senza tempo. I suoi palazzi maestosi si arrampicano sulle pendici del monte, si stagliano verso il ci - facebook.com facebook

Pontedera - Gubbio è stata decisa da due gol spettacolari. Ma chi lo ha fatto più bello Scrivetecelo nei commenti #CdiClasse #SerieCSkyWifi x.com