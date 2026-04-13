Armando Izzo smascherato | l’ex moglie Titta Angelotti rompe il silenzio Cosa sta succedendo con Raffaella Fico?
In un’ora di grande fermento, l’ex moglie di Armando Izzo ha interrotto il silenzio, lasciando trasparire segnali chiari riguardo a una situazione che coinvolge anche Raffaella Fico. La vicenda si sviluppa tra i tre personaggi, con tensioni che si fanno sempre più evidenti. La relazione tra Izzo, la sua ex consorte e la showgirl è al centro di discussioni che attirano l’attenzione dei media, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sui fatti.
Ore caldissime per Armando Izzo: l’ex moglie Titta Angelotti lancia segnali inequivocabili. Cosa sta succedendo davvero con Raffaella Fico? C’è un triangolo che si fa sempre più complicato, e i protagonisti sono tre: Raffaella Fico, Armando Izzo e l’ex moglie di lui, Titta Angelotti. Una storia che sembrava chiusa, quella tra la showgirl campana e il calciatore, si trasforma giorno dopo giorno in un caso da prima pagina. Rose rosse, bigliettini romantici, frasi criptiche e paparazzate imbarazzanti: il quadro che emerge è tutto fuorché lineare. La rottura improvvisa tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Tutto ha inizio quando Armando Izzo annuncia di aver lasciato Raffaella Fico.🔗 Leggi su Gossipnews.tv
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