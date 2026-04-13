In un’ora di grande fermento, l’ex moglie di Armando Izzo ha interrotto il silenzio, lasciando trasparire segnali chiari riguardo a una situazione che coinvolge anche Raffaella Fico. La vicenda si sviluppa tra i tre personaggi, con tensioni che si fanno sempre più evidenti. La relazione tra Izzo, la sua ex consorte e la showgirl è al centro di discussioni che attirano l’attenzione dei media, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sui fatti.

Ore caldissime per Armando Izzo: l’ex moglie Titta Angelotti lancia segnali inequivocabili. Cosa sta succedendo davvero con Raffaella Fico? C’è un triangolo che si fa sempre più complicato, e i protagonisti sono tre: Raffaella Fico, Armando Izzo e l’ex moglie di lui, Titta Angelotti. Una storia che sembrava chiusa, quella tra la showgirl campana e il calciatore, si trasforma giorno dopo giorno in un caso da prima pagina. Rose rosse, bigliettini romantici, frasi criptiche e paparazzate imbarazzanti: il quadro che emerge è tutto fuorché lineare. La rottura improvvisa tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Tutto ha inizio quando Armando Izzo annuncia di aver lasciato Raffaella Fico.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Armando Izzo smascherato: l’ex moglie Titta Angelotti rompe il silenzio. Cosa sta succedendo con Raffaella Fico?

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