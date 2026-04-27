Lo sapevi che il centro d’Italia è a Roma | ecco in quale quartiere

Il centro geografico d’Italia si trova a Roma, una posizione che spesso sorprende chi pensa che il cuore del paese sia altrove. Questa localizzazione si trova in un quartiere della capitale, portando a una diversa percezione della città rispetto alle sue dimensioni e alla sua posizione centrale nel paese. La scoperta si basa su studi geografici e calcoli che indicano il punto esatto di questa posizione.

Lo sapevi che il centro geografico d’Italia si trova a Roma? Una curiosità che sorprende e ribalta convinzioni diffuse, portando a guardare la Capitale da una prospettiva completamente nuova ma che certamente le si confà. Non si tratta di un luogo simbolico o storico, ma di un punto preciso, individuato attraverso calcoli accurati. E la sua posizione potrebbe essere molto più inaspettata di quanto si possa immaginare. LEGGI ANCHE: Il cinema prima del cinema: lo sguardo di Dante Ferretti Il punto esatto del centro geografico d’Italia è a Roma tra Torre Spaccata e via Marcio Rutilio. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il centro geografico dell’Italia si troverebbe nel quartiere di Torre Spaccata, nella periferia sud-est della città.🔗 Leggi su Funweek.it Petar Duper Fuori Controllo Il Video con Roberto Verde Sta Facendo Discutere | RUVIDO 305 Notizie correlate Leggi anche: Box e posti auto sono il vero affare d'oro a Roma. Ecco i nuovi prezzi, quartiere per quartiere In quale quartiere di Roma è stato girato Gloria, il film con Sabrina Ferilli in onda su Rai 1Il film Gloria-Il Ritorno, con protagonista Sabrina Ferilli in onda la sera di martedì 3 marzo 2026 su Rai 1, è girato in gran parte nel quartiere... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lo sapevi che in Italia c'è una piazza a forma di scacchiera?; Giornata della Terra 2026: storia, significato e curiosità; Quant'è bello visitare le cantine, ma come ci si arriva? L'enoturismo fa i conti con il gap dei trasporti; Teen killers: Ep. 3 - Logan Macphail - Lo stalker assassino Video. Lo sapevi che in Italia c'è una piazza a forma di scacchiera?Al centro un motivo geometrico che non solo decora, ma ordina e guida lo spazio. esquire.com In Italia il tema delle assicurazioni contro i disastri naturali sta guadagnando sempre più spazio nel dibattito pubblico, anche a causa della crescente frequenza di eventi estremi come alluvioni, frane e terremoti - facebook.com facebook Il progetto ReMed di Novo Nordisk cresce in Italia e prova a colmare un vuoto poco esplorato: il recupero dei dispositivi medici. Oltre 1,5 tonnellate già raccolte e una rete capillare che coinvolge farmacie e territori x.com