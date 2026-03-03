In quale quartiere di Roma è stato girato Gloria il film con Sabrina Ferilli in onda su Rai 1

Il film Gloria-Il Ritorno, con Sabrina Ferilli, sarà trasmesso martedì 3 marzo 2026 su Rai 1. La maggior parte delle riprese si è svolta nel quartiere del Tufello, a Roma, dove sono stati ambientati diversi scene del film. La produzione ha scelto questa zona per le sue caratteristiche specifiche e per il suo contesto urbano.