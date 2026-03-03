In quale quartiere di Roma è stato girato Gloria il film con Sabrina Ferilli in onda su Rai 1
Il film Gloria-Il Ritorno, con Sabrina Ferilli, sarà trasmesso martedì 3 marzo 2026 su Rai 1. La maggior parte delle riprese si è svolta nel quartiere del Tufello, a Roma, dove sono stati ambientati diversi scene del film. La produzione ha scelto questa zona per le sue caratteristiche specifiche e per il suo contesto urbano.
Il film Gloria-Il Ritorno, con protagonista Sabrina Ferilli in onda la sera di martedì 3 marzo 2026 su Rai 1, è girato in gran parte nel quartiere del Tufello a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gloria il ritorno, su Rai 1 il film con Sabrina Ferilli: trama, trailer e castDopo il successo della serie del 2024 su Rai 1, Sabrina Ferilli torna a vestire i panni della diva Gloria Grandi, una donna complicata e...
Sabrina Ferilli torna su Rai 1 con il film tv Gloria - Il ritorno, sequel della serie su una diva sul viale del tramonto. La trama e le anticipazioniGloria Grandi si era affacciata su Rai 1 nel 2024: Sabrina Ferilli vestiva i panni di una diva sul viale del tramonto nella serie in sei episodi...
Approfondimenti e contenuti su Sabrina Ferilli
Temi più discussi: Sabrina Ferilli: La mia Gloria piace perché è una di noi; Tornare per dirci addio: tutte le anticipazioni di Gloria Il ritorno. Intanto, non è più serie tv; Tutte le location della fiction Rai Gloria (e del suo sequel) con Sabrina Ferilli; Gloria – Il ritorno, Sabrina Ferilli torna nei panni dell’ex diva combinaguai.
Sabrina Ferilli nei panni della diva Gloria – Il ritorno: anticipazioni, cast e quante puntate ci sonoSabrina Ferilli torna a indossare i anni della diva: stasera su Rai1 riprende la serie Gloria – Il ritorno. Scopriamo anticipazioni, cast ... alfemminile.com
Gloria il ritorno, questa sera su Rai1 il film sequel con Sabrina Ferilli: anticipazioni, trama e castLa serie tv Gloria torna questa sera, martedì 3 marzo su Rai1, con un film sequel. Dopo il grande successo, Sabrina Ferilli - affiancata da Massimo Ghini, Sergio ... ilmessaggero.it
Torna la miniserie Gloria con Sabrina Ferilli! La seguirete - facebook.com facebook
Sabrina Ferilli: “Amo i personaggi che sbagliano, le canaglie non sono sono solo uomini” x.com