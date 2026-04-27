Lo rispediscono a casa | per 20 milioni è dell’Inter

Un giocatore che era stato in prestito viene rimandato alla sua squadra di origine, che decide di non esercitare il diritto di riscatto. Di conseguenza, la società di appartenenza può ora cedere il giocatore a un’altra squadra, che potrebbe acquisirlo per circa 20 milioni di euro. La situazione ha riaperto le possibilità di un trasferimento e ha riacceso l’interesse attorno a questa trattativa.

di Bruno De Santis Il club lo scarica e non esercita il diritto di riscatto ed allora l’Inter torna in ballo: per 20 milioni può essere nerazzurro Occasione Inter. Mentre fuori infuria la bufera, con le note vicende relative all’ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e il possibile coinvolgimento del club paventato da più parti, la società va avanti serena e sono particolari preoccupazioni. Lasciando da parte la questione arbitrale, per i dirigenti nerazzurri è il momento di progettare la prossima stagione, soprattutto andare alla ricerca dei rinforzi per migliorare ulteriormente la rosa di Chivu. Una rosa che ormai è ad un passo dallo...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lo rispediscono a casa: per 20 milioni è dell’Inter Notizie correlate Leggi anche: Champions, Atalanta oltre 70 milioni: Inter e Juve eliminate perdono fino a 20 milioni Affare tra Inter e Borussia Dortmund: cambia maglia per 20 milioniNovità importantissime in casa Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt: le ultime.