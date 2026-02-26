Champions Atalanta oltre 70 milioni | Inter e Juve eliminate perdono fino a 20 milioni

L'Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions League, mentre Inter e Juventus vengono eliminate, perdendo ingenti somme di denaro nei playoff della stagione 2025-2026. La competizione prosegue con alcune sorprese e importanti risvolti economici per le squadre coinvolte. La fase a eliminazione diretta si fa sempre più avvincente e ricca di suspense, lasciando il pubblico con molte domande sul futuro delle formazioni italiane.

Atalanta agli ottavi, clamorosamente eliminate Inter e Juventus. Questo il verdetto dai playoff della Champions League 2025-2026. Per l’Atalanta il cammino europeo si è tradotto in un risultato rilevante anche in termini di ricavi. Dopo la sconfitta per 2-0 nell’andata contro il Borussia Dortmund, la squadra bergamasca ha ribaltato il risultato a Bergamo con un 4-1 che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale. Un passaggio che vale un bonus diretto di 11 milioni di euro, cifra in aumento rispetto ai 9,6 milioni riconosciuti fino alla stagione 202324 per lo stesso traguardo. Eliminazioni che pesano per Inter e Juventus che devono fare a meno di una somma rilevante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

