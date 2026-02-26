Novità importantissime in casa Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt: le ultime. Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt, l’Inter si rituffa in campionato dove punta a consolidare il primato in classifica con 10 lunghezze di vantaggio sul Milan. I nerazzurri, però, tengono d’occhio anche il calciomercato sia per quanto riguarda i movimenti in entrata sia per quel che concerne le operazioni in uscita. Tra i calciatori da tenere d’occhio c’è soprattutto Benjamin Pavard che diversi mesi fa si è trasferito dall’Inter all’Olympique Marsiglia con la formula del prestito. Il club di Ligue 1 non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto e, dunque, il 29enne originario di Maubeuge si appresta a fare ritorno in nerazzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Affare tra Inter e Borussia Dortmund: cambia maglia per 20 milioni

Juve-Inter, che affare: cambia maglia per 35 milioniJuve e Inter studiano un clamoroso affare di mercato per gennaio: ecco tutti i dettagli di quello che potrebbe accadere.

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach (venerdì 19 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiUltimo turno dell’anno in Bundesliga che si apre con il Borussienderby tra il Borussia Dortmund ed il Borussia Monchengladbach.

Nuova pretendente per Pavard: l’Inter punta allo scambioPavard al centro dei rumors di calciomercato Inter. Piace anche all'Eintracht Francoforte: ipotesi di scambio con Theate ... interlive.it

Inter, affare da 13 milioni già delineato: sarà il primo rinforzo del 2026La dirigenza è già al lavoro per la prossima stagione. Uno dei primi grandi acquisti, se non il primo in assoluto sarà Aleksandar Stankovic. A proposito di giovani dal grande futuro e potenziali ... calciomercato.it

EUROATALANTA DA URLO! La Atalanta ribalta il Borussia Dortmund e vola agli ottavi di UEFA Champions League! Notte europea da brividi al New Balance Arena. Una partita di fuoco, di cuore, di carattere. Sotto, poi sopra. Colpi su colpi. Emozioni a raff - facebook.com facebook

Palladino: “Serata che resterà nella storia del calcio italiano” Le parole di Raffaele #Palladino dopo la straordinaria vittoria dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund #AtalantaBorussiaDortmund #Sportitalia #ChampionsLeague x.com