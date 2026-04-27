Livorno lo Scalo Umbria celebra l’eredità di Sergio Manetti

A Livorno, l’area dello Scalo Umbria a Porta a Mare sarà intitolata al sindacalista Sergio Manetti il prossimo 27 aprile. La cerimonia ufficiale segnerà il riconoscimento pubblico del suo contributo, anche se non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulla giornata. L’evento si svolgerà in un contesto pubblico, con la partecipazione di rappresentanti locali e altri presenti.

? Cosa sapere L'area Scalo Umbria a Porta a Mare sarà intitolata al sindacalista Sergio Manetti il 27 aprile.. La cerimonia con Salvetti e Landini celebra la storia operaia e industriale di Livorno.. Alle ore 16 di questo lunedì 27 aprile 2026, l’area dello Scalo Umbria a Porta a Mare riceverà ufficialmente l’intitolazione dedicata al sindacalista Sergio Manetti. Il riconoscimento avviene nel cuore del complesso portuale di Livorno, su iniziativa della CGIL. La cerimonia vedrà la presenza del sindaco Luca Salvetti e del segretario nazionale della CGIL, Landini. Si tratta di un omaggio a un uomo che ha segnato profondamente la storia civile e industriale della città, partendo dalle officine del cantiere Ansaldo fino alle massime cariche istituzionali e sindacali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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