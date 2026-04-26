Porta a Mare lo scalo Umbria intitolato a Sergio Manetti | l' omaggio della città all' operaio del Cantiere partigiano e sindacalista livornese

A Livorno, la porta a mare di Porta a Mare è stata intitolata a Sergio Manetti, un operaio del Cantiere, partigiano e sindacalista locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno ricordato il ruolo di Manetti nella storia del movimento operaio. L’intitolazione si inserisce tra gli interventi per valorizzare le figure che hanno segnato il territorio.

Livorno rende omaggio a Sergio Manetti, figura storica del movimento operaio, partigiano e sindacalista cittadino. In occasione dei 130 anni dalla fondazione della Camera del Lavoro di Livorno, una delle più antiche d'Italia di cui fu segretario dal 1960 al 1980, la città gli intitolerà lo Scalo.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate La città rende omaggio a Foti: intitolato un largo all'archeologo che ha segnato la storia della ricercaReggio Calabria rende omaggio a una delle figure più significative della sua storia culturale con l’intitolazione del “Largo Giuseppe Foti”, dedicato... Leggi anche: In memoria di Ezio Riva. Un omaggio speciale al sindaco-partigiano che cambiò volto alla città Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Livorno ricorda Sergio Manetti: intitolata un’area allo Scalo Umbria; Intitolata l’area presso lo Scalo Umbria a Sergio Manetti, figura storica del sindacalismo livornese.