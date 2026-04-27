Nella zona dell’Ardenza a Livorno, nelle prime ore di domenica, un uomo incappucciato ha dato fuoco alle auto di un avvocato che erano parcheggiate davanti alla sua casa sul lungomare. Si tratta del secondo incendio doloso che coinvolge le stesse vetture in due anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le indagini.

LIVORNO – Un incendio doloso ha coinvolto la zona dell’Ardenza nelle prime ore di domenica (26 aprile), quando un uomo incappucciato ha dato fuoco alle auto dell’avvocato Stefano Scalise, parcheggiate davanti alla sua abitazione sul lungomare. L’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino, le fiamme si sono propagate rapidamente, raggiungendo anche l’abitazione. Si tratta del secondo attentato incendiario ai danni del legale in poco più di due anni. Il responsabile non ha lasciato nulla al caso: indossava calzari in plastica usa e getta per non lasciare impronte, una tanica di benzina e il materiale necessario ad alimentare le fiamme. Le telecamere di sorveglianza della villa e quelle installate lungo la strada avrebbero ripreso la scena e sono ora al centro delle analisi della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Livorno, incendia le auto di un avvocato all’alba: è il secondo attentato in due anni

Notizie correlate

“Un minuto di inferno”. Attentato all’alba, villa in fiamme e auto distrutteUn attentato incendiario, eseguito in pochi istanti e ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha colpito all’alba del 26 aprile una villa a Livorno,...

Scontro tra due auto a San Secondo: ferite due donne di 23 e 50 anniL'incidente è avvenuto all'ora di pranzo del 7 aprile lungo la strada provinciale 10 per Cremona, in località Portone del Pizzo Verso l'ora di pranzo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: A fuoco due auto a Livorno, incendio doloso; Livorno, incendia due auto di un avvocato e si dà alla fuga: Non è la prima volta che vengo preso di mira; Livorno, choc alla Rotonda di Ardenza: incendiate due auto di un avvocato – Video; Livorno, incendiate due auto: momenti di paura alla rotonda di Ardenza.

Livorno, incendia due auto di un avvocato e si dà alla fuga: «Non è la prima volta che vengo preso di mira»Il piromane ha dato fuoco alla Bmw che si trovava parcheggiata davanti la villa dell’avvocato, auto che poi è andata distrutta come anche una Smart sempre dell’avvocato ... corrierefiorentino.corriere.it

Livorno: auto incendiate nella notte in via Pacinotti, danni alla facciata di un palazzoPaura a Livorno nella notte fra il 25 e il 26 aprile 2026. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Pacinotti a Livorno, zona rotonda, per un intervento di incendio auto con Aps (auto pompa serbatoi ... firenzepost.it

Promozione matematica e stagione da record: il Torretta Volley è in Serie B! 23 vittorie su 24 partite, dominio assoluto e un gruppo che non ha lasciato scampo a nessuno. Ora è ufficiale: Livorno esulta, il Torretta Volley sale in Serie B! - facebook.com facebook

Bella ciao. Livorno, 25 aprile. x.com