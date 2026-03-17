LIVE Italia-Norvegia Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | possibile scontro diretto

Alle ore 19:00 si svolge a Calgary, in Canada, il sesto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling tra Italia e Norvegia. La partita è trasmessa in diretta e permette di seguire passo dopo passo le azioni delle due squadre durante questa fase del torneo. Gli appassionati possono aggiornarsi sui risultati in tempo reale cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e la Norvegia. Secondo impegno di giornata per l’Italia ai Mondiali di curling femminile di Calgary, dove le azzurre torneranno sul ghiaccio martedì 17 marzo alle ore 21.00 italiane per affrontare la Norvegia nel round robin. Una partita che assume un valore particolarmente importante per il quartetto italiano, chiamato a reagire dopo un avvio di torneo molto complicato. Il bilancio dell’Italia nelle prime gare è infatti negativo: quattro sconfitte e... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile scontro diretto Articoli correlati LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro scontro diretto per la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e... LIVE Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: subito uno scontro direttoBuongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Svezia valido per la prima giornata di... Una selezione di notizie su LIVE Italia Norvegia Mondiali curling... Temi più discussi: LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile scontro diretto; Calcio, i Mondiali 2026 a pagamento sullo streaming di Dazn: quanto costa abbonarsi (e quali le offerte)?; Italia 9/a nella staffetta femminile giovani dei Mondiali di Arber, successo per la Norvegia. Azzurre 8/e tra le junior; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini. A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingOggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile affronterà due partite ad orari agevoli per il nostro Paese ai Campionati Mondiali ... oasport.it LIVE Italia-Cina 3-10, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre inguardabili a lezione dalle asiaticheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30. Per oggi è tutto, appuntamento a domani per le prossime due sfide dell'Italia contro Canada e Norvegia ... oasport.it Il Guru dice: Grande Italia ai mondiali junior in Norvegia!!! Stravince @annatrocker con oltre 1.37 sulla seconda e medaglia di bronzo per @tatumbieler grazie ad una strepitosa seconda manche con un più 14 posizioni!!! GRANDI GIRLS - facebook.com facebook