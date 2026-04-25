LIVE Italia-Cechia 5-2 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata da un punto nel quarto end

Durante la partita tra Italia e Repubblica Ceca ai Mondiali di curling misto 2026, si è verificata una mano rubata da un punto nel quarto end. Attualmente la gara è in pausa, con la ripresa prevista tra circa cinque minuti. La diretta continua a seguire l'andamento del match, aggiornando sui punteggi e sugli eventi principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUINTO END 15:18 Piccola pausa di metà gara, si ripartirà tra 5 minuti. 15:17 Sbaglia Klimova! Arriva la mano rubata da un punto per gli azzurri! Italia 5 Cechia 2 a metà gara. 15:15 Piazziamo una guardia a protezione del punto con l’ultimo tiro di Constantini. Pressione ora su Klimova. 15:13 Piccolo spiraglio concesso da Klima. Una pietra azzurra a punto quando torna ad essere il momento di Mosaner. 15:12 Una stone italiana a punto a metà end ma visuale di gioco totalmente aperta. 15:10 Iniziato il quarto end. Cechia che tornerà a poter lanciare l’ultimo sasso. QUARTO END 15:05 SI! Giocata coraggiosissima degli azzurri, che scelgono di bocciare e dalla carambola vengono fuori due punti! Italia 4 Cechia 2 dopo tre end.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 5-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da un punto nel quarto end Notizie correlate LIVE Italia-Giappone 2-2, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dai nipponici nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22,59: Sbaglia un tiro non difficile l’azzurro Spiller che va corto e non riesce a bocciare la stone... LIVE Italia-Cechia 2-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: pareggio ceco nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Freeze perfetto di Klima, con la stone ceca che diviene quella a punto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titolo; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; Sorteggio Mondiale: Italia nel girone di ferro con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca; Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere. Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streamingSi comincia. Oggi, sabato 25 aprile, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio, evento in scena sul ghiaccio di Ginevra, ... oasport.it LIVE Italia-Cechia 4-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:10 Iniziato il quarto end. Cechia che tornerà a poter lanciare l'ultimo sasso. QUARTO END 15:05 SI! Giocata ... oasport.it Mondiale donne 2026 Italia nel girone D con Usa, Cina e Cechia - facebook.com facebook FiBA WWC, Italia nel girone D con USA, Cina e Cechia Le Azzurre esordiranno il 4 settembre contro la Cechia, a seguire le sfide a Stati Uniti (6 settembre) e Cina (7 settembre) fip.it/womens-world-c… #Italbasket x.com