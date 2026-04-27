LIVE Italia-Canada 0-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata dei nordamericani nel primo end

Durante la partita tra Italia e Canada nei Mondiali di curling misto 2026, gli atleti canadesi hanno avuto un'azione che ha portato via una pietra agli avversari nel primo end. Successivamente, un giocatore italiano ha risposto con una mossa che ha messo due pietre azzurre a pochi tiri dalla conclusione, contribuendo a mantenere la partita equilibrata. La sfida si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le mosse chiave.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20: Dopo la mega bocciata dei canadesi che aveva lasciato 4 stone nordamericane a punto arriva la doppia bocciata di Mosaner che piazza una stone azzurra a punto a due tiri dalla fine 14.17: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del secondo end 14.12: Constantini non riesce a togliere la stone canadese dal punto, mano rubata dai canadesi: 0-1 14.10: Una stone canadese a punto quando mancano gli ultimi due tiri del primo end 14.06: Una stone canadese a punto dopo 4 tiri del primo end 14.01: Mano per l’Italia, tra poco il via del match 13.58: Nel contesto di un girone a dieci squadre con formula round robin, la sfida contro il Canada assume un valore strategico enorme.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei nordamericani nel primo end Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei magiari nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Leggi anche: LIVE Italia-Germania 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei tedeschi nel primo end Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Stati Uniti vs Italia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto che vale il primo posto; Softball, definito il calendario dell'Italia per la prima fase del Mondiale 2026/2027; Canada: BMO prevede prezzi alimentari stabili o in rallentamento. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sfida cruciale per la vittoria del round robinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06: Una stone canadese a punto dopo 4 tiri del primo end 14.01: Mano per l’Italia, tra poco il via del match ... oasport.it Italia ancora imbattuta ai Mondiali di curling! Constantini/Mosaner battono anche la Germania e lanciano la sfida al Canada - facebook.com facebook