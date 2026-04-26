LIVE Italia-Germania 3-5 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | disastro azzurro nel quarto end

Durante la partita tra Italia e Germania nei Mondiali di curling misto 2026, si è verificato un episodio chiave nel quarto end. Un errore di un giocatore italiano ha impedito di posizionare correttamente la pietra al centro, consentendo agli avversari di piazzare quattro pietre tedesche a punti. La situazione ha portato a un cambio di scenario sul ghiaccio, con la squadra italiana che ha subito un significativo svantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46: Errore grave di Constantini che non riesce a piazzare la stone al centro e Sutor stavoltya non sbaglia, fa uscire la stone azzurra dalla casa e piazza ben quattro stone tedesche a punto. La Germania ribalta la situazione: 3-5 19.45: Sempre una stone tedesca a punto quando mancano due tiri alla fine dell’end ma ci sono tre stone tedesche nella casa 19.39: Stone tedesca a punto dopo 4 tiri del quarto end ma casa molto trafficata 19.34; Mano rubata degli azzurri! Sutor non riesce a piazzare la stone al centro della casa e addirittura boccia la sua stone e l’Italia allunga: 1-3 19.33: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 19.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 3-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: disastro azzurro nel quarto end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-Scozia 2-8, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: disastro azzurro nel quarto end Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Germania, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornata per Mosaner/Constantini; Italia battuta 1-0 dalla Germania nel secondo test amichevole: decisivo il gol di Birkholz; Deficit-Pil, area UE al 3%. Italia meglio di Germania e Francia, shock energetico frena crescita. INFOGRAFICA; Ora è ufficiale: l'Italia non avrà una quinta squadra nella prossima Champions. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornata per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida degli ... oasport.it Italia-Germania di Nations League risultato 1-2: Kleindienst e Goretzka rimontano il gol di Tonali, gli azzurri dovranno vincere a DortmundLa squadra di Spalletti va avanti con Tonali, poi subisce la rimonta dei tedeschi. Per agguantare la final four di Torino servirà l'impresa a Dortmund ... corriere.it Alcuni italiani negli anni sessanta in partenza per la Germania a cercare fortuna...in quegli anni di crisi per il nostro paese, si emigrava per fare grande gli altri paesi con i loro sudori e sacrifici, in Germania gli italiani in quegli anni dormivano nelle baracche per - facebook.com facebook