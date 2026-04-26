LIVE Fonseca-Jodar 6-7 1-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break da 40-0 subito dallo spagnolo

Durante il match tra Fonseca e Jodar nel torneo ATP di Madrid 2026, lo spagnolo ha subito un break dopo aver servito a 40-0. Il punteggio attuale è 6-7, 1-0 in favore di Fonseca. In una fase dello scambio, il brasiliano ha colpito il dritto sotto rete, mentre Jodar non ha risposto al suo servizio e ha ricevuto un urlo diretto dal suo avversario. La partita è in corso e si può seguire la diretta aggiornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sotterra il dritto dopo il servizio il brasiliano. 15-0 Non risponde Jodar, gli urla in faccia Fonseca. 1-0 Mamma mia, spenta totalmente la luce. Dritto in rete, dopo il servizio: BREAK! 40-A Rallenta lo spagnolo, lo punisce col dritto Fonseca. 40-40 Perde ancora il dritto lo spagnolo. 40-30 Fuori dal corridoio il dritto anomalo di Rafa. 40-15 Risposta vincente. 40-0 Servizio a segno. 30-0 Lungo il rovescio slice di Fonseca. 15-0 Ace (3°) di Jodar. JODAR-FONSECA 7-6(4)! Prima vincente e allora in 56? di gioco si chiude la prima frazione di gioco equilibrata e combattuta. 4-6 Non trema con il dritto dopo la prima Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnolo Notizie correlate LIVE Fonseca-Jodar 6-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: lo spagnolo doma il brasiliano nel tie breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JODAR-FONSECA 7-6(4)! Prima vincente e allora in 56? di gioco si chiude la prima frazione di gioco... LIVE Fonseca-Jodar 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Attacca il dritto e lo segue Jodar, questa volta non passa di rovescio Fonseca. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il match di cartello che tutti aspettano; Joao Fonseca v Rafael Jodar (26/04/2026); Live João Fonseca - Rafael Jódar - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/04/2026; Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei due. LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 2-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Senza battere ciglio si avvicina al rovescio e colpisce vincente in cross Jodar. 1-4 La risposta di ... oasport.it Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei dueFonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: tra loro il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? Jannik è già andato a osservare Rafa. sport.virgilio.it cià, speriamo che Jodar e Fonseca ci facciano divertire perché dopo Milan-Juve mi sanguinano gli occhi x.com E prepariamoci per Jodar- Fonseca che sarà un altro tiro a caso totale #bioparco - facebook.com facebook