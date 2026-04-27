Durante il match tra Fonseca e Jodar all’ATP di Madrid, il secondo set si decide in maniera decisiva con un break, dopo che i giocatori hanno vinto un set ciascuno. Fonseca non riesce a rientrare con il passante di rovescio, mentre il suo avversario risponde con un dritto aggressivo. La partita prosegue con i punteggi ancora aperti, mentre gli spettatori seguono la sfida in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Non rientra il passante di rovescio di Fonseca, aggredito in risposta dal dritto de rivale. 40-15 Non risponde sulla seconda e di rovescio Jodar. 30-15 Bravo qui l’iberico a gestire il dritto dopo la risposta nei piedi. 30-0 Largo il dritto di Jodar. 15-0 Prima vincente. 0-1 Tiene la battuta Jodar. 40-15 Recupero di rovescio vincente di Jodar, approssimativa soluzione di tocco del brasiliano. 30-15 Col dritto in rete di Jodar si ferma la striscia di 22 punti di fila per chi serve. 30-0 Non risponde di rovescio Fonseca, era una seconda. 15-0 Iniziato il 3° set, serve prima Jodar. FONSECA-JODAR 6-7(4), 6-4! Pareggia i conti il brasiliano, molto gave il break subito da 40-0 in apertura di secondo parziale per il giovane spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 6-4, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: un break decide il 2° set

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