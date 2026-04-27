LIVE Fonseca-Jodar 6-7 4-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break da 40-0 subito dallo spagnolo

In una partita di tennis al torneo ATP di Madrid, lo spagnolo ha subito un break da 40-0, portando il punteggio a 6-7, 4-3. Durante l'incontro, Jodar ha commesso un errore nel colpo di dritto, permettendo all'avversario di ottenere 14 punti consecutivi con il servizio. La partita è in corso e si può aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Largo il dritto di Jodar, sono 14 punti consecutivi per chi serve. 40-0 Con lo slice Fonseca. 30-0 Perde il dritto Jodar. 15-0 Prima e dritto comodissimo. 4-3 In un amen questa coppia di giochi a zero. 40-0 Va veloce anche Jodar. 30-0 Altra prima vincente. 15-0 Servizio vincente. 4-2 Una volta tanto tiene la battuta senza faticare Fonseca. 40-0 Ace sporco. 30-0 Kick, inside in. 15-0 Prima e dritto Fonseca. 3-2 Tiene la battuta Jodar con la stop volley di dritto incrociata pregevole! 40-30 Servizio e dritto. 30-30 Sbaglia di dritto Jodar. 30-15 Non risponde di dritto Fonseca. 15-15 Servizio in kick vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnolo Notizie correlate LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sotterra il dritto dopo il servizio il brasiliano. LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 3-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Riga di rovescio lungoriga di Fonseca e gioco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnolo; Joao Fonseca v Rafael Jodar (26/04/2026); Live João Fonseca - Rafael Jódar - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/04/2026; Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei due. LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 3-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Non risponde di dritto Fonseca. 15-15 Servizio in kick vincente. 0-15 Trova la risposta carica e profonda ... oasport.it Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei dueFonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: tra loro il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? Jannik è già andato a osservare Rafa. sport.virgilio.it Jodar vs Fonseca è dinamite pura nella racchetta. A 19 anni non hanno limiti. Una velocità dei colpi che è già ora disumana. Il tennis è in buonissime mani: due fenomeni mondiali come Jannik e Alcaraz. Ma dietro i due alieni, ci sono altri due 19enni con il trit x.com Fonseca-Jodar...mi sa tanto che lo spagnolo lo hanno sopravvalutato un po - facebook.com facebook