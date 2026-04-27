LIVE Fonseca-Jodar 6-7 3-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break da 40-0 subito dallo spagnolo

Durante il match tra Fonseca e Jodar all’ATP Madrid 2026, lo spagnolo ha subito un break da 40-0 a favore del suo avversario. Attualmente il punteggio vede Fonseca avanti 3-1, con un punto vinto con un rovescio lungo riga. Jodar non riesce a mantenere il suo rovescio difensivo in campo, consentendo a Fonseca di allungare il vantaggio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Riga di rovescio lungoriga di Fonseca e gioco. A-40 Non tiene il rovescio difensivo in campo Jodar. 40-40 Gran cross di dritto di Fonseca. 30-40 Si allunga lo slice difensivo di Fonseca. Palla break. 30-30 Non riesce a giocare la smorzata Fonseca. 30-15 Prima vincente. 15-15 Non risponde di dritto sulla seconda lo spagnolo. 0-15 Passa in due tempi Jodar! 2-1 Tiene la battuta lo spagnolo. A-40 Servizio e dritto Jodar. 40-40 Risposta lungoriga di rovescio piedi in campo Fonseca. 40-30 Slice e dritto di là. 30-30 Non ha risposto sulla seconda Fonseca. 15-30 Dritto in corsa lungoriga vincente! 15-15 Passante in corsa di dritto Fonseca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 3-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnolo Notizie correlate LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sotterra il dritto dopo il servizio il brasiliano. LIVE Fonseca-Jodar 6-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: lo spagnolo doma il brasiliano nel tie breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JODAR-FONSECA 7-6(4)! Prima vincente e allora in 56? di gioco si chiude la prima frazione di gioco... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il match di cartello che tutti aspettano; Joao Fonseca v Rafael Jodar (26/04/2026); Live João Fonseca - Rafael Jódar - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/04/2026; Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei due. LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 2-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Senza battere ciglio si avvicina al rovescio e colpisce vincente in cross Jodar. 1-4 La risposta di ... oasport.it Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei dueFonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: tra loro il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? Jannik è già andato a osservare Rafa. sport.virgilio.it È la partita più attesa della giornata e deve ancora iniziare. Mi pare chiaro che non dovesse essere l’ultimo match! #Fonseca #Jodar x.com Giocatori ai sedicesimi di finale a Madrid: Fils 2004 Prizmic 2005 Blockx 2005 Fonseca 2006 Jodar 2006 Merida 2004 Blockx 2005 Budvok Kyaer 2006 Vallejo 2004 Sinner con i suoi 24 anni e 8 mesi sta diventando anziano, ragazzi.... - facebook.com facebook